Hocaların hocası Nermin Abadan Unat Mülkiye'nin 162. kuruluş yıldönümünde konuştu: Yarınki Türkiye'yi kadınlar düzeltecek

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) ardından uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren siyaset sosyoloğu ve Türkiye'de iletişim biliminin öncülerinden 100 yaşındaki Prof. Nermin Abadan Unat, Mülkiye'nin kuruluşunun 162. yıldönümü töreninde konuştu. Unat, "Mülkiye'ye giren ilk kadın öğretim üyesiyim ve üzerinden uzun zaman geçti. Benim için en önemli şey, bu akşam baktım, eskiden siyasal bilgiler, mülkiyeliler dediğin zaman akla yalnız erkekler gelirdi, bundan sonra akla kadınlar gelecek. Yarınki Türkiye'yi kadınlar düzeltecek eğer düzelebilirse" dedi.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'nde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) kuruluşunun 162. kuruluş yıldönümüne ilişkin tören düzenlendi. 100 yaşındaki 'Hocaların hocası' Prof. Nermin Abadan Unat törende bir konuşma yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben geçmiş dönemi temsil ediyorum. Mülkiye'ye giren ilk kadın öğretim üyesiyim ve üzerinden uzun zaman geçti. Çok güzel dönemler oldu. Bu 4 Aralık, bir ara tüm devlet büyüklerinin katıldığı bir merasim oldu. Zaman geçti, siyasi şartlar da değişti. Benim için en önemli şey bu akşam baktım, eskiden siyasal bilgiler, mülkiyeliler dediğin zaman akla yalnız erkekler gelirdi, bundan sonra akla kadınlar gelecek. Erkekler biraz kendi kendine bir çeki düzen versinler, acaba ne oldu da böyle bir hal geldi. Yarınki Türkiye'yi kadınlar düzeltecek eğer düzelebilirse. Onun için hepinize uzun ömürler ve sağlık dilerim çünkü hastanelerin hali de pürmelal. Kendi kendinize iyi bakmaya çalışın."

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