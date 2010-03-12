“Hoca Ressamlar, Ressam Hocalar” sergisi

T24 - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin geçmişten bugüne 85 hocasının eserleri, Kibele Sanat Galerisi'nde…





İş Bankası Kibele Sanat Galerisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Hoca Ressamlar, Ressam Hocalar” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.



1883 yılında Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Âlisi adıyla kurulan ve 127 yıllık tarihe içerisinde Türkiye'de sanat alanındaki tek otorite olarak kabul edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin geçmişten bugüne 85 hocasının, Türk resminin tarihine toplu bir bakış niteliğindeki eserleri, Kibele Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluşuyor.



24 Nisan 2010 tarihine kadar Kibele Sanat Galerisi’nde, Türk resim sanatının doğduğu yer olarak kabul edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarının eserlerinden bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.





Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmanın yanı sıra dönemlerinin en ünlü sanatçıları olan ressamların eserlerini buluşturan sergide, Osman Hamdi Bey’den günümüze Türk resim sanatının en değerli sanatçılarının eserleri yer alıyor.



Sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa, Ömer Adil, Mihri (Müşfik) Hanım, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Avni Lifij, Cemal Tollu, Adnan Çoker, Devrim Erbil, Özdemir Altan, Neşet Günal, Neşe Erdok gibi çok sayıda sanatçının eserleri yer alıyor.



2010 yılına damgasını vuracak sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen “Hoca Ressamlar, Ressam Hocalar: Sanayi-i Nefise’den MSGSÜ’ye Akademi Resim Hocaları” sergisi, Türk resim sanatına ilk defa resim eğitimi açısından bakma fırsatı sunuyor.





Levent İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi; pazar, pazartesi ve bayram günleri hariç, her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. İrem Ahmetoğlu (MİHA)