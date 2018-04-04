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Hobisinden para kazanmaya başladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, elektronik işiyle uğraşan Emrah Bincak (27), hobi olarak yapmaya başladığı kuluçka makinelerinden gelir elde edip, ev ekonomisine katkı sağladı

04 Nisan 2018 12:43

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, elektronik işiyle uğraşan Emrah Bincak (27), hobi olarak yapmaya başladığı kuluçka makinelerinden gelir elde edip, ev ekonomisine katkı sağladı. Bincan, 1 yılda 18 kuluçka makinesi yaparak, müşterilere teslim etti.
Koçarlı\'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Emrah Bincan, deneme amaçlı kuluçka makinesi yaptı. Bunu geliştiren Bincak, elektronik hale dönüştürdüğü sisteminden gelir sağlamaya başladı. Elektronik işiyle uğraşan Bincak, bugüne kadar 18 ürün yaparak, müşterilere teslim etti.
Tavuğa gerek kalmadan civciv çıkarmanın zevkinin başka olduğunu belirten Emrah Bincan, \"Hayvanları ve tavuk yetiştiriciliğini çok seviyorum. Daha önce de birçok kuluçka makine denemesi yaptım. Bu makinelerde yapmış olduğumuz testler sonucu civciv çıkma oranlarını test ettik. Amatörce yapılan makinelerde çıkım oranlarının düşük olduğunu tespit ettik. Bu işi biraz daha araştırarak, daha profesyonel hale getirmek istedik. Yazılım üreten firmalarla irtibata geçtim. İçerisinde bir civcivin çıkması için gerekli ısıyı sağlamaktayız. Nem oranını da otomatik versiyonlarla ayarlayan makine. Bizim yapmamız gereken, alarm verdiğinde su haznesine su koymak olacak. Bu da 24 saatte bir defa olan bir şey. Gün sayacı da hangi hayvanın kaç günde çıkacağını gösterir. İçindeki sistem, yumurtaların 2 saatte bir dönmesini sağlıyor. Anne altından hiç farkı kalmıyor. Cihazın içinde yüzde 40 nem olması gerekiyor. Bu cihaz 5 farklı modda çalışabiliyor. Tavuk, kaz, hindi, kuğu ve sülün yumurtasının civcivini çıkarabiliyor. Bu makinelerin isteğe bağlı 400 ile 1000 TL arasında değişen fiyatları var\" diye konuştu. 

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