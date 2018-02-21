Hobi olarak başladığı antikacılık, mesleği oldu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Durmuş İşçi (69), ortaokul zamanında hobi olarak başladığı antikacılığı, 30 yıllık mesleğe dönüştürdü. 2 özel koleksiyonu bulunan İşçi, yaşadığı maddi kriz nedeniyle bazı antika eşyaları satmak zorunda kaldığını söyledi.

Merkez Talas ilçesinde ‘Osmanlı Sokağı’ olarak bilinen, Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı, Ali Saip Paşa Caddesi’nde antikacılık yapan Durmuş İşçi dükkânında, 25-30 bin ürün bulunduğunu belirtti. Antikacılığa hobi olarak başladığını belirten Durmuş İşçi, “Antikacıyım, mühendislik okulunu bitirdim, ama bu mesleği hiç yapmadım. Antikacılığa heveslendim ve bir otuz yıldır bu işin içindeyim. Daha önce hobi olarak yapıyordum. Bu işe merakım ortaokul yıllarında başladı. Koleksiyonlar yaptım, tesbih koleksiyonu, cep saati koleksiyonu gibi. Özel iki tane koleksiyonum vardı. Daha sonra borsazede oldum. Bunun üzerine özel koleksiyonlarımı satmak zorunda kaldım ve bu işe o şekilde ticari olarak başlamış oldum” dedi.

\'PARAYI BULURSUNUZ, AMA KÜLTÜR ÖYLE DEĞİL\'

Antikalara çok ilgi olmadığını kaydeden İşçi, “Kayseri’de ciddi anlamda bir ben varım antikacı ve böyle olmasına rağmen aşırı ilgi yok. Bizim işimiz, biraz kültürle orantılı. Maalesef, parayı bir anda bulursunuz ama kültür öyle bir anda bulunacak bir şey değil. Bu yüzden sitemkarım bir Kayserili olarak. Şehir dışından gelen tabii oluyor. Zaten meraklı ve bu tür işleri seven insanlarımız ücra bir köşe bile olsa gelir bulur. Şehir dışından gelen müşterilerimiz var” diye konuştu.

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