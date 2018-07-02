Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, 10 yıl önce kiraz üretimi için harekete geçen Turgut Cancan, şimdi yılda yaklaşık 10 ton ürün elde ediyor. Daha önce çorak ve kurak bir alan olan araziyi kiraz bahçesine dönüştüren Cancan, \"Önce hobi olarak başlamıştık. Daha sonra gelir arttı. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de Van\'a katkımız oluyor\" dedi.

Van\'a 30 kilometre uzaklıktaki Alaköy Mahallesi\'nde, üreticilik yapan Turgut Cancan, 10 yıl önce proje geliştirdi. Proje kapsamında kurak olan 10 dönüm araziye kiraz fideleri diken Cancan, tarımla uğraşmaya başladı. Bahçesine büyük emek veren Cancan, şimdi emeklerinin karşılığını alıyor. 80 işçinin çalıştığı kiraz bahçesinde yıllık olarak 10 ton kiraz elde ediliyor.

Büyük talep gören kirazlar Van\'da piyasaya sürülüyor. Kirazları toptan 3 liraya, parekende fiyatının ise 5 lira olduğunu anlatan Cancan, ilk başta hobi olarak bu işe başladığını belirterek şöyle konuştu:

\"Daha sonraları bir ticari gelir elde etmeye başladık. Yaptığımız iş ile hem kendimiz kazanıyoruz hem de Van\'a ekonomik anlamda katkımız oluyor. Biz bu kirazları kentte anlaşma yaptığımız büyük marketlere veriyoruz. Yaklakış 200 kiraz ağacımız var. Bu ağaçlardan yılda yaklaşık 10 ton kiraz hasat ediyoruz.\"

Hasadın 1 ay sürdüğünü ve 80 işçiyle çalıştıklarını anlatan Cancan, \"Bu sene hava şartları küresel ısınmadan dolayı biraz dengesiz olsa da kirazda verim güzel. Kirazda hasat yaklaşık 1 ay devam ediyor. Elma, ceviz, şeftali, kayısı gibi 400 farklı ağacımız var. Çalışmalarımız 6 ay sürüyor. Kiraz hasadında 1 ay boyunca yaklaşık 80 işçi çalıştırıyoruz. İşsizler ordusuna küçük de olsa bir katkımız oluyor. Bölgedeki işsizliği göz önüne aldığımızda, bizim de bu işsizliğin azalmasına az da olsa katkımız olsun diye işçi kardeşlerimizi çağırıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI

