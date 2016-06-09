Hobbitlerin atalarına ait fosiller bulundu

İlkel insan türü olan Hobbitlerin 700 bin yıl önce yaşayan atalarına ait olduğu sanılan fosiller bulundu.

Nature dergisinde yayınlanan son bulgulara göre, bir yetişkin ve iki çocuğa ait fosiller, Endonezya'nın Flores adasında Mata Menge bölgesinde keşfedildi.

Bilim adamları, fosillerin 700 bin yıl öncesine ait olduğunu açıklarken, Mata Menge'de çok daha eski dönemlerden kalma taş aletlerin bulunduğu da kaydedildi.

Hobbitlerin atalarına ait Alt çene kemiği ve dişlerden oluşan kalıntıların, bölgede ilk kez 2004 yılında keşfedilen Hobbit fosillerine dikkat çekici biçimde benzediği ve hakkında çok şey bilinmeyen bu insan türünün atalarına ait olduğunun sanıldığı ifade edildi.

Hızla bu biçimi almışlar Bilim adamları, fosillerin, Endonezya'nın Flores adasına ilk kez ayak basan normal ölçülerdeki ilkel insanların, "hızla" Hobbit biçimini aldığına işaret ettiğini belirtiyor.