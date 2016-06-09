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Bilim / Teknoloji

Hobbitlerin atalarına ait fosiller bulundu

Bilim adamları, fosillerin 700 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı

09 Haziran 2016 15:17

İlkel insan türü olan Hobbitlerin 700 bin yıl önce yaşayan atalarına ait olduğu sanılan fosiller bulundu.

Nature dergisinde yayınlanan son bulgulara göre, bir yetişkin ve iki çocuğa ait fosiller, Endonezya'nın Flores adasında Mata Menge bölgesinde keşfedildi.

Bilim adamları, fosillerin 700 bin yıl öncesine ait olduğunu açıklarken, Mata Menge'de çok daha eski dönemlerden kalma taş aletlerin bulunduğu da kaydedildi.

 

Hobbitlerin atalarına ait

Alt çene kemiği ve dişlerden oluşan kalıntıların, bölgede ilk kez 2004 yılında keşfedilen Hobbit fosillerine dikkat çekici biçimde benzediği ve hakkında çok şey bilinmeyen bu insan türünün atalarına ait olduğunun sanıldığı ifade edildi.

Hızla bu biçimi almışlar

 

Bilim adamları, fosillerin, Endonezya'nın Flores adasına ilk kez ayak basan normal ölçülerdeki ilkel insanların, "hızla" Hobbit biçimini aldığına işaret ettiğini belirtiyor.

1 metre boyundalar

Flores adasında 12 yıl önce uzunluğu bir metre olan ve ilk etapta 12 bin yıl önce yaşadığı sanılan Hobbitler keşfedilmişti. Keşif bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Sonrasında yapılan incelemelerde, Hobbitlerin 50 bin ila 60 bin yıl önce yaşadıkları ifade edilmişti.

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HobbitkafatasıEndonezya

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