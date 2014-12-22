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Kültür-Sanat

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı tüm zamanların rekorunu kırdı

Hobbit üçlemesinin son filmi 'Beş Ordunun Savaşı' ilk 5 günde 643 bin 689 kişi tarafından izlendi

22 Aralık 2014 18:41

"Hobbit: Beş Ordunun Savaşı", ilk 5 günde 643 bin 689 kişi tarafından "Tüm Zamanların En İyi İlk Beş Gün Yabancı Film Açılış Rekorunu" kırdı. 

Warner Bros'tan yapılan açıklamaya göre, New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) yapımı olan film, ilk 5 günde 643 bin 689 kişi tarafından izlendi.

Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın İngiliz yazar John Ronald Reuel Tolkien'ın "The Hobbit" romanından uyarladığı üçlemenin son filmi, böylece "Tüm Zamanların En İyi İlk Beş Gün Yabancı Film Açılış Rekorunu" kırmış oldu.
Film vizyona girdiği 17 Aralık günü 109 bin kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların en iyi "hafta içi yabancı film açılışı" rekoruna da imza atmıştı.

Ian McKellen'ın "Gri Gandalf", Martin Freeman'ın "Bilbo Baggins", Richard Armitage'ın ise "Thorin Meşekalkan" rollerini üstlendiği filmin senaryosunu Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson ve Guillermo del Toro yazdı.

"Hobbit: Beklenmedik Yolculuk" ve "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları"nın ardından çekilen final filmi, Miramar-Wellington'daki tesisler ile Yeni Zelanda'da yapıldı.

 

 

 

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Hobbit: Beş Ordunun Savaşı tüm zamanların rekorunu kırdı

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