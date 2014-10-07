H&M 'Peşmerge' kıyafeti için özür diledi

İsveçli ünlü giyim firması H&M markasının yeni sonbahar/kış koleksiyonunda yer alan kıyafetler, bu ayın ilk günlerinde dergi sayfalarını ve interneti süslemeye başladı. Ancak kıyafetlerden biri, diğerlerinden farklıydı. Yüksek belli bir kemer ve siyah zımbalı botlarla tamamlanmış, haki yeşili büyük cepli tulum, kısa süre içinde internet kullanıcılarının tepkisini çekti. Özellikle Kürt çevreleri, bunun Kürt kadın savaşçıların kıyafetlerine benzediğini söyleyerek H&M firmasını, Kürt mücadelesini alay konusu yapmakla suçladı. Bazı internet kullanıcıları ise "Bu da Peşmerge modası mı" diye tepki göstermişti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, İsveçli firma da bunun üzerine dün bir açıklama yaparak özür dilemek zorunda kaldı. Açıklamada şöyle denildi:



"Bu tasarım nedeniyle bazı çevreleri incittiysek, bundan derin üzüntü duyuyoruz. Amacımız asla bu değildi. H&M olarak her zaman müşterilerimizden gelen talepleri dinlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda tulumlara yönelik yoğun bir talep vardı ve biz de yeni koleksiyonumuzda farklı kumaşlarda ve farklı renklerde tulumlara yer verdik. Sezonun moda renklerinden biri olan haki yeşili tulumlar da büyük bir koleksiyonun bir parçası. Müşterilerimizin fikirleri bizim için her zaman çok değerli ve onlardan aldığımız bu geri dönüşü, gelecek sezonlar için de dikkate alacağız."