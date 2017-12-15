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Ekonomi
Deutsche Welle

H&M mağaza kapatacak

Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması H&M, ciro kaybı nedeniyle mağazaların bir kısmının kapatılacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak müşterilerin internetten alışverişe yönelmesi gösterildi.

15 Aralık 2017 22:34

Dünyaca ünlü İsveçli giyim firması Hennes & Mauritz (H&M) yılın son çeyreğinde ciroda yüzde 4'lük bir kaybın meydana gelmesi nedeniyle bazı tasarruf önlemlerini hayata geçirme kararı aldı.

H&M'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Johan Persson, Stockholm'de yaptığı açıklamada, bazı mağazaların kapatılacağını ve daha az sayıda yeni mağaza açılacağını açıkladı. Persson, müşterilerin ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması sonucu mağazalarda arzu edilen kazanca ulaşılamadığını belirterek, "hızla değişen müşteri alışkanlıklarına" uyum sağlamak için firmanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. H&M yöneticisi Persson, internetten satışların ise "iyi bir gelişme kaydettiğini" söyledi.

H&M'in cirosunda son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 milyar euroluk azalma meydana geldi. H&M kaç mağazanın kapatılacağı konusunda ise bilgi vermedi. H&M'in dünya genelinde 4 bin 553 mağazası bulunuyor.

Firmanın cirosu 1998 yılından bu yana ilk kez azaldı. Firma yöneticisi Persson'un açıklamalarının ardından, H&M hisseleri borsada yüzde 14 değer kaybederek 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

AFP/Reuters/BÖ/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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