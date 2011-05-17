H&M bikinili reklamlarını kaldırdı

T24- H&M’in mayo ve bikinili afişleri İstanbul'da tepki nedeniyle kaldırıldı. Farklı semtlerde otobüs duraklarında ve billboardlarda yer alan mayo reklamına ''vandalizm'' ayarı yapıldı. Açıkhava reklamı firması Wall Şehir Dizaynı ve Ticaret tarafından hazırlanan bikinili afişler boyayla tahrip edildi.







İstanbul’un çeşitli yerlerindeki reklam panolarında bikinili manken fotoğrafının yer aldığı reklamı tepkiler üzerine kaldırdıklarını söyleyen H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran, “Bu kampanyanın yer aldığı diğer ülkelerde pozitif geri dönüşler alırken ülkemizde yaşanan reaksiyonlar üzücü olmuştur fakat ülkemizde de bu kampanyayı beğenen modaseverler olduğuna inanıyoruz” dedi.

H&M olarak dünya genelinde 40 pazarda bulunduklarını ve reklam çalışmalarını mağazalarının yer aldığı tüm pazarlarda global olarak planladıklarını hatırlatan Kuran, şöyle konuştu:

“Türkiye de bu planlamaya dahil. Görsellerimizle modaseverlere ilham vermeyi seviyoruz. Reklam kampanyalarımızın beğeniyle takip edildiğine inanıyoruz. Bikini ve mayo görsellerimizin yer aldığı yaz kampanya görselleri, reklam çalışmasına başlamadan önce ilgili mecraların da bilgisi dahilinde asılmıştır.”

Doğrudan eleştiri yok

Hürriyet'in haberine göre, Kuran, bikini ve mayoların yer aldığı yaz kampnayasıyla ile ilgili kendilerine doğrudan ulaşan bir eleştiri ve tehdidin de olmadığının altını çizdi.

Kuran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görsellerin boyanması ve reklam firmasına gelen eleştiriler nedeniyle, halkı ve yetkili makamları kırmamak adına kiralama yapan firma ile birlikte reklam panolarının kaldırılmasına karar verdik.” Yıldız’daki afişe boyalı saldırı Bir süre önce Türkiye’ye giren H&M’in mayo afişlerinin yer aldığı panolardan biri olan boyalı saldırıya uğradı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Yıldız otobüs durağındaki afiş bu nedenle kaldırıldı. Saldırganlar sprey boya ile afişi boyadı. 16 yıldır açıkhava reklamcılığı sektöründe yer aldıklarını söyleyen Wall Satış ve Pazarlama Koordinatörü Serap Yakın, sektöre zarar verebileceği gerekçesiyle açıklama yapmaktan kaçındı.