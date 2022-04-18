HKP'den Erdoğan, Davutoğlu, Binali Yıldırım, Berat Albayrak hakkında suç duyurusu: “Nüfuz ticareti suçlarını işlediler”

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski Hazine ve Maliye Bakanı, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile dönemin bakanları hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Davutoğlu, Diyarbakır’da yaptığı ziyaret sırasında Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara ‘o zaman itiraz etmediği’ eleştirilerine yanıt verdi. Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim, yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. 5 tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” ifadelerini kullandı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu konuşmanın ardından suç duyurusunda bulundu.

"İrtikâp ve nüfuz ticareti" suçlaması

HKP avukatları, Erdoğan, Davutoğlu, Binali Yıldırım, Berat Albayrak ile 62’nci, 63’üncü, 64’ncü, 65’inci, 66’ncı dönem bakanları hakkında, “İrtikâp”, “Nüfuz Ticareti”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirtti. Dilekçede, Erdoğan, Davutoğlu, Yıldırım, Albayrak ve ilgili bakanlar hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"Erdoğan'ın serveti yüzüktü şimdi yedi sülalesini milyarder yaptı"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız; Bugün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun itiraflarını yargıya taşıdık. Ne demişti Davutoğlu: “İtiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım”. Ahmet Davutoğlu sıradan biri değildir. Yıllarca Devletin en üst düzey makamlarında bulunmuş, AKP’giller hükümetlerinde Başbakanlık, Bakanlık yapmış, en kritik kararlarda imzası ve onayı olan bir kişidir. Ülkenin ekonomik ve siyasi durumunun gidişatını belirleyebilecek, ülkenin emniyet, istihbarat ve ekonomik kurumlarına talimat verebilecek düzeyde görev icra etmiştir.

AKP’giller’in yaptıkları akıl almaz hırsızlıklara, yolsuzluklara, kanunsuzluklara karşı, ilk günden itibaren, her alanda bıkmadan, korkmadan, yılmadan mücadele veren bir parti olarak Davutoğlu’nun bu itirafları üzerine, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak ve o günden bugüne bakanlık yapmış bütün bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Tayyip Erdoğan’ın serveti bir yüzüktü şimdi kendi ailesini, avanesini, yedi sülalesini milyarder yaptı. Tabii ki iç edilen halkımızın parası, peşkeş çekilen yılların birikimi. Gün gelecek, devran dönecek; yeniden hukuk, kanun, kanuna ve vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve tarafsız mahkemeler egemen olacak. İşte o zaman sorulacak bu zulümlerin hesabı. AKP’giller’e karşı ilk günden itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek siyasi parti HKP olarak, o hesap gününün bir an önce gelmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bıkmadan, korkmadan, yılmadan da mücadele etmeye devam edeceğiz.”