HKP'den Erdoğan ve TCDD Genel Müdürü Murat Atik hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adnan Oktar Grubu üyesi olduğu iddia edilen yeni TCDD Genel Müdürü Murat Atik hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Erdoğan hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık” suçlarını işledikleri belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile TCDD Genel Müdürü olarak atanan Ali İhsan Uygun’un yerine Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı.

"Adam kayırmanın baş tacı edildiğini göstermektedir"

HKP avukatları tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“TCDD’ye şüpheli Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı atama hukukun, liyakatin ve hatta var olan kanunların ayaklar altına alındığını, adam kayırmanın, yandaşlığın, hukuk dışılığın baş tacı edildiğini çok net olarak göstermektedir.”

Yöneticisi olduğu şirket aracılığıyla nisan ayında TCDD ile 40 milyon avroluk özelleştirme anlaşmasına imza attığı ortaya çıkan Atik’in TCDD Genel Müdürü olarak görevlendirilmesi tepkilere neden olmuştu.