‘Hizmetin nasıl yapıldığını göstereceğiz’

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, "Göreve gelen başkanlarımız, hizmetin nasıl yapıldığını insanlarımıza gösterme fırsatı bulacaktır" dedi.



Baş, partisince Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Kültürpark'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.



Haydar Baş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de tek alternatifin BTP olduğunu savunarak, "Gelin el ele verelim, devlet ve milletimizin nasıl şahlandığını hep beraber görelim" diye konuştu.



Belediye seçimlerinin kendileri için doğuş olacağını ifade eden Baş, şunları kaydetti:



"Partimiz her yerde aday göstermedi. Kazanacağımız bölgelerde adaylarımız çok büyük bir oy çoğunluğuyla başkanlığa gelecektir. Göreve gelen başkanlarımız hizmetin nasıl yapıldığını insanlarımıza gösterme fırsatı bulacaktır."



Daha sonra, BTP'nin Trabzon genelindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.



(AA)