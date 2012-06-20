Hizmetçi Olivia, Terim Ailesi'nden şikayetçi oldu

Terim ailesinin Tarabya'daki evinde hizmetçi olarak çalışan Olivia Dominguez, nüfus cüzdanı ve 200 lira parasına el koyulduğu iddiasıyla Merve ve Fulya Terim'den şikayetçi oldu

Takvim gazetesinden Orhan Yurtsever'in haberine göre, Terim Ailesininn evinde çalışan Olivia Dominguez savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim'in evlerinde 15 Mart 2012 tarihinden beri hizmetçi olarak çalıştığını ifade etti.

Dominguez dilekçesinde Terim ailesinin, kendisine kullanmadıkları kıyafetleri verdiklerini belirtti. Merve Terim'in de bundan haberi olduğunu ifade eden Dominguez, bir gün iş çıkışında Fulya Terim'in elinde poşet içerisinde bulunan eşyaları torbadan çıkararak "Bunlar ne hırsız" diye bağırdığını ve kendisini suçladığını anlattı. Dominguez dilekçesinde Fulya Terim'in çantasını elinden alarak, 200 TL para ve nüfus cüzdanına el koyduğunu ardından da hakaret ederek "Ben kimim biliyor musun, seni mahvederim" diyerek kendisini işten kovduğunu belirtti.

Dilekçede, Fulya Terim'in şoförü olan Onur'un kendisine "Aldıklarını geri vereceksin. Ben hem şoför hem de korumayım. Gerekirse bu kişilerin tetikçiliğini dahi yaparım" şeklinde sözler ile kendisini tehdit ettiğini ardından da oturduğu eve gelerek hiçbir yetkisi olmadan polis gibi evini aradığını anlattı.



Dominiguez dilekçesinde Terim ailesinden çalışmalarına karşılık bin 500 dolar ve 300 lira para alacağı olduğunu ancak vermedikleri gibi çantasındaki yol parasına ve nüfus cüzdanına el koyduklarını ifade etti. Dominiguez olaylara şahit olan Merve Terim'in eşyaları çalmadığını bildiği halde hiç sesini çıkarmamasından dolayı ondan da şikayetçi olduğunu ifade etti. Savcılık Fulya Terim, Merve Terim ve şoför Onur hakkında "iftira, hakaret, tehdit ve gasp" suçlarından soruşturma başlattı.





Buse Terim'in kreasyonu olan yeşil gömleği ve şortu ile evlerinin bahçesinde kızına poz veren Fatih Terim de hizmetçi davası nedeniyle rahatsız oldu.



