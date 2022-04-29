Hizmet üretici enflasyonunda yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 80,62, aylık yüzde 5,44 arttı. H-ÜFE böylece mart ayında yeni rekor kırdı

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 39,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,13 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 8,26 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde1,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,29, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,43 artış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 166,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 154,95, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE'de aylık en fazla azalış gösteren alt sektörler yüzde 0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 0,37 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,54, veterinerlik hizmetleri yüzde 9,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.