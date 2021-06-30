Hizmet sektöründe üretici enflasyonu mayısta aylık yüzde 3.18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

TÜİK verilerine göre; hizmet sektöründe 2021 yılı mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,18 yıllık bazda ise 28,55 arttı.

H-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,24, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 20,33 artış gösterdi.

Yıllık bazda; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,99 artış gerçekleşirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,08 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 29,92 artış gerçekleşti.

Aylık bazda ise; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,50, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,45, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,63 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 12,75 azalış yaşanırken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,39, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti.