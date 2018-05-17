Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ilk başkanı İlker Aycı oldu

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk genel kurulu yapıldı. Seçime, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın birlik başkanı, Özak Global Holding Başkanı Ahmet Akbalık’ın da başkan yardımcısı olduğu tek liste ile gidildi.

Yazılım, turizm, yurtdışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılan ve tek liste ile gidilen seçime birliğe üye 221 firmadan 168’i katıldı. Üyelerin 153’ünün oyunu alan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu İlker Aycı Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ilk başkanı oldu.

Birliğin Başkan Yardımcılığına ise Özak Global Holding ve Aktay Otel İşletmeleri Başkanı Ahmet Akbalık seçildi. Yeni birliğin Yönetim Kurulu ise şu firmalardan oluştu:

THY, Aktay Otelcilik İşletmeleri, Netlog Lojistik, Netaş Telekomünikasyon, Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği, Havaalanları Yer Hizmetleri, Kazova Yapı İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ortech Marine.

Bütün pazarlarda olacağız

Seçimin ardından bir konuşma yapan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, artık konuşma değil iş yapma zamanı olduğunu söyledi. Omuz omuza vererek sektörün sorunlarını Ankara ile birlikte çözümler üreteceklerini ve birliğin ortak strateji belgesini oluşturacaklarını vurgulayan Aycı, “Dövizdeki yükselişi durdurmak için ihracatı artıracağız. Bunun için hizmet ihracatçıları olarak bütün pazarlarda olacağız” diye konuştu.

Ahmet Akbalık da 10 yıldır birliğin kurulması için çalıştıklarını ve sonunda başardıklarını söyledi. Akbalık, “Diğer birliklere birlikte ortak çalışarak sektörde çıtayı daha yukarı taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Genel Kurulun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hizmet ihracatında Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu söyledi. Büyükekşi, “Yeni yönetim yeni fırsatlar, yeni pazarlar bularak Türkiye’nin hizmet sektörünü daha ileri taşıyacaktır” dedi.

Son yıllarda hızla büyüyen hizmetler sektörünün yıllık ihracatı 40 milyar dolara kadar ulaştı. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 150 milyar dolar. Küresel mal ticareti ise 18 trilyon dolara yükseldi. Dünyada hizmet ticaretinin büyüklüğü ise 5 trilyon dolar. Küresel mal ticareti ise 18 trilyon dolara yükseldi. Dünyada hizmet ticaretinin büyüklüğü ise 5 trilyon dolar. (Fotoğraflı)