Hızlı zayıflama, kronik hastalıklara dönüşebilir

Diyet uzmanı Güzin Tümer, hızlı kilo verdiren diyetlerle insanların çabuk zayıflama hayali kurduğunu söyledi. Hızlı kilo vermenin sonrasında hızlı kilo alımı yaşanıyor. Üstelik vücut dengesinin bozulmasıyla kalp krizi, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Yaz aylarında kilo vermek için bilinçsizce yapılan diyetler, kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor. İnce ve atletik bir vücuda sahip olmak adına gelişigüzel yapılan diyetlerle çok hızlı zayıflayan insanlar, aynı şekilde çok hızlı kilo alıyor. Vücut dengesinin bozulması, kalp krizinden böbrek yetmezliğine kadar birçok kronik hastalık riskini de beraberinde getiriyor.

Fatih Yalçıner'in Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyet Uzmanı Güzin Tümer, en güzel diyetin uzman gözetiminde, uzun vadeli ve planlı yapılan olduğunu belirtiyor. Çok hızlı zayıflamayı hedefleyen insanlar, çok hızlı verdiği kiloyu, diyeti bıraktığı anda fazlasıyla geri alıyor. Hızlı kilo verenler arasında hayatını kaybedenler olabiliyor. Tümer, zayıflamanın standardını ayda 3-4 kilo olarak açıklıyor. Daha fazla verilmesinin tehlike arz edeceğini belirten Tümer, vücutta elektrolit dengesinin bozulabileceğine ve bunun da böbrek yetmezliğine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Diyeti vücudun her yaş ve cinsiyet aktivite durumuna göre gereksinimleri olan besin öğelerini belli miktarda alması şeklinde tanımlayan Tümer, "Yaz aylarının gelmesiyle insanlarda bir zayıflama furyasıdır gidiyor. İnsanlar, sağdan soldan edindiği bilgilerle kilo vermek istiyor. Bu çok yanlış." diyor.

Tümer, herkesin besin ihtiyacı, metabolizması, genetik yapısal özellikleri, gıda tüketme şekilleri, kas yapıları, yağ dokuları, yaş ve cinsiyet gruplarına göre farklılık göstereceğini ve bu nedenle bilimsel hazırlanan diyet programının uygulanmasının sağlık açısından önemli olduğunu söylüyor. Diyet öncesinde kişinin kalıtsal bir hastalığı olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Güzin Tümer, diyetin bu tür hastalıkları tetikleyebileceğini ifade ediyor. Diyet uzmanı Tümer, zayıflamak isteyenlere şu uyarılarda bulunuyor: "Kişide bilinmeyen diyabet ve kalp gibi komplike hastalık varsa, yanlış diyet yaptığında demirde düşme, kansızlık, halsizlik, yorgunluk, hırçınlık ve dalgınlık gibi rahatsızlıklar hızlı gelişebilir."

Zayıflama kapsülleri riskli

Yağ yakıcı kapsüller kullanılmadan önce mutlaka hekime veya diyetisyene danışılmalı. Bu tür kapsüller genellikle fosforik içeriyor. Midede şişkinlik yapıp kişiyi tok hissettirerek az yediriyor. Ama kapsüller, karın ve bel bölgesi yağlarını eritmiyor. Çok aşırı bağırsak çalışması sonucu sürekli ishal, elektrolit dengesizlikler, aşırı kayıplar oluşabilir. Bunun neticesinde kalp krizine bağlı olarak hasta kaybedilebilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği oluşabiliyor.