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Yaşam

HIZLI YÜRÜ, GEÇ ÖL WASHINGTON (A.A)

05 Ocak 2011 10:53

-HIZLI YÜRÜ, GEÇ ÖL WASHINGTON (A.A) - 05.01.2011 - Yaşlılarda yaşam süresinin, yürüme hızlarıyla bağlantılı olabileceği bildirildi. Amerikan Tıp Derneği'nin yayın organında yayımlanan ve birçok araştırmanın sonucunun değerlendirildiği çalışma, 65 yaşın üzerindeki hızlı yürüyen yaşlıların daha uzun yaşadığını gösterdi. Araştırmada, yüzde 59,6'sı kadın, ortalama 73,5 yaşında 34 bin 485 kişinin verileri incelendi.  Pittsburgh Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Studenski ve ekibinin yaptığı araştırmada, yürümenin enerji ve hareketlerin kontrolünü gerektirdiği, kalp, akciğerler, sinir ve dolaşım, kas ve eklem sistemi gibi birçok organ ve sistemi çalıştırdığı vurgulandı. Yavaş yürümenin bu organ ve sistemlerin işleyişinde bozulma olduğunun göstergesi olabileceğini belirten araştırmacılar, yürüme hızı saniyede 0,6 metrenin altında olan yaşlıların, diğerlerinden daha erken ölebileceğine dikkati çekti.

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