Hızlı yemek kanser riskini 5 kat artırıyor!

T24 - Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip Yalçın, hızlı ve sıcak yemek yemenin mide kanseri riskini arttırdığını kaydetti.



Tıbbi Onkoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Medikal Onkoloji Ünitesi tarafından düzenlenen 1.Gastrointestinal Kanserler Konferansı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Beldesi'nde sürüyor.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, konferansta düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Şuayip Yalçın, kolon kanserinin tüm kanserlerin yüzde 8'ini oluşturduğunu ve sindirim sisteminin en sık görülen kanseri olduğunu söyledi.



Kolon kanserlerinin kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer aldığına değinen Yalçın, Türkiye'de her yıl 12 bin yeni kolon kanseri vakasının beklendiğini kaydetti.



Kolon kanserinin genelde 50 yaş üstü insanlarda görüldüğünü anlatan Yalçın, kolon kanserlerinin yağlı ve kırmızı eti fazla tüketme, şişmanlık ve sebze ve meyveyi az tüketme ile az lifli gıda tüketmekten kaynaklandığını söyledi.



Kolon kanserinde tedavi başarısının en önemli faktörün kanserin evresi olduğunun altını çizen Yalçın, ''Kolon kanserlerinde erken tanı da tedavi başarı oranı oldukça yüksektir. Kalın bağırsak kanseri erken tanı konulduğu yüzde 90-95 oranlarında başarı sağlanılıyor. Ancak hastaların sadece beşte birinde erken tanı konabilmektedir. Bu hastalarda cerrahi yeterlidir. Ancak tümürün bağırsak duvarı boyunca ilerler veya lenf düğümüne sıçraması halinde cerrahi ile başarı oranı yüzde 40-60 iken cerrahi sonrası uygulanan kemoterapiden sonra hastalarda başarı oranı yüzde 80'lere çıktı'' dedi.



Kolon kanseri hastalarının, hastalığın ileri evrelerinde kemoterapi tedavisi gördüklerini kaydeden Yalçın, ''Tümörlere yönelik yani hedefe yönelik ajanların ortaya çıkışı ile kemoterapinin etkinliğinde anlamlı artış sağlandı. Türkiye'de kolon kanserinde hastaneye başvuru geç olduğu için genellikle ileri evrede tanı konuluyor. Bu nedenle toplumsal farkındalığın artması ve kalın bağırsak kanserine yönelik olarak 50 yaş üstü bireylerde kolon kanseri taraması yapmak gerekmektedir. Bunun için yıllık dışkıda gizli kan bakılması ve 10 yılda bir kolonoskopi uygulanmasını öneriyorum'' dedi.





Kanser fobisi



Türkiye'de yaşam süresinin artmasıyla birlikte kolon kanseri sayısının da artacağını anlatan Yalçın, ''Kolon kanseri konusunda mutlaka bireyler dikkatli olmalı, tarama programlarından yararlanmaları ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Türkiye'de tedavi yönünden üst standartlarda tanı ve tedavi uygulanıyor. Türkiye'de kanser korkusu ve fobisi var. Kanseri amansız hastalık olarak biliyorlar. Oysa hiçbir kanser artık amansız değil. Hepsinin tedavi seçenekleri var. Yeter ki hastaların erken dönemde tedavi için başvursunlar'' diye konuştu.



Kolon kanserinde hedefe yönelik ajanlar geliştirdiklerine değinen Yalçın, bu yeni ajan ilaçların, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini arttırdığını kaydetti. Yalçın, bu ilaçlardan bazılarının tümörün kanlanmasını azalttığını ve kemoterapi ilaçlarının etkinliğini arttırdığını ifade etti.





Hızlı yemek



Türkiye'de mide kanserli hastaların yüzde 55.7'sinde bir ya da daha fazla tanı konmuş mide hastalığının bulunduğunu ifade eden Yalçın, en sık görülen mide hastalıklarının gastrit ve ülser olduğunu kaydetti.



Yalçın, ''Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat arttırıyor. Yemekleri çok sıcak yemek de mide kanserine yakalanma riskini 3.3 arttırıyor. Yemeklerin tuzlu yenilmesi riski önemli derecede arttırıyor. Sofrada tadına bakmadan yiyeceklere tuz eklenmesi de mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık 4.2 kat arttırıyor'' diye konuştu.



Her gün içilen tuzlu ayranın mide kanseri riskini 1.8 kat arttırdığının saptandığını belirten Yalçın, tuzlu tereyağının her gün kullanılmasının ise mide kanserine yakalanma riskini 1.5 kat, tuzlu çekirdeğin ise 1.3 kat arttırdığının belirlendiğini söyledi. Her gün turşu tüketiminin mide kanseri riskini 7 kat arttırabileceğini anlatan Yalçın, hazır çorbalar, tavuk bulyonların da bu anlamda risk oluşturduğunu ifade etti.



Yalçın, sık et tüketimi, şekerli gıdalar ve gazlı içeceklerin de mide kanseri riskini arttırdığını dile getirdi.



Mide kanserinden korunmak için yeşil yapraklı sebzelerin, soğanın ve sarımsağın günde en az bir defa tüketilmesinin gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, turunçgillerin sık tüketilmesi ile mide kanseri riski arasında anlamlı bir ilişki tespit edemediklerini kaydetti.