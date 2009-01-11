‘Hızlı’ yaşayan hızlı boşalıyor

Konya'da Uzman Psikolojik Danışman Dr. Ali Altınkaya, cinsel sorunların psikolojik nedenlere bağlı olarak geliştiğini, hızlı yemek yiyen, hızlı otomobil kullanan ve hızlı konuşan erkeklerde erken boşalma sorununun daha sık görüldüğünü söyledi.



Erken boşalma sorununun tedavisinde yemekli terapi yöntemi uyguladığını belirten Dr. Altınkaya, "Kişinin partneri ile birlikte yavaş yemek yemesini ve zevk almasını sağlıyorum. Böylelikle cinsel sorunları da gideriliyor" dedi.



112 Acil Servis Merkezi'nde görev yapan Dr. Ali Altınkaya, erken boşalmanın erkeklerde daha çok görüldüğünü belirterek, bu tür cinsel sorunların psikolojik nedenlere bağlı olduğunu kaydetti. Dr. Altınkaya, "Erken boşalma sorunu ile bize gelen erkeklerin büyük bir kısmının sosyal hayatta da işlerini hızlı yapmaya çalıştıklarını fark ettim. Örneğin, hızlı yemek yiyen, hızlı araba kullanan ve hızlı konuşan erkeklerde erken boşalma daha sık görülmektedir" dedi.



Cinsel sorunları 8- 10 seanslık terapilerle çözdüğünü belirten Altınkaya, şunları söyledi:



"Erken boşalma sorunu ile gelen hastaların hızlı yaşama davranışlarının temellerini araştırıyorum. Ardından ona göre terapi yöntemi uyguluyorum. Sosyal anlamda hızlı yaşadıklarını tespit ettiğimiz hastalara daha yavaş hareket etmeleri için ödevler veriyoruz. Bazı hastalarımızı partnerleri ile terapiye çağırıp beraber yemek yemelerini istiyorum. Onlara yemek yeme tedavisi uyguluyorum. Hastalamıza partneri ile yemek yerken, önüne gelen yemeği yavaş yemesini ve yediği yemekten zevk almasını istiyorum. Yemeğin tadını almasını önce çorba, sonra yemek, tatlıyı ise en sonunda yemesini söylüyorum. Yemek yerken partneri ile ritmik hareket ederek, bu olayı bedenleri ile değil ruhları ile yaşamalarını istiyorum."



Erken boşalma rahatsızlığını hızlı araba kullanmaya benzettiğini vurgulayan Dr. Altınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arabayı 120 kilometre hızla kullanırsanız hem direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapabilir, hem fazla yakıt tüketirsiniz, hem de polisten ceza yersiniz. Ancak arabanızı 90 kilometre hızla kullanırsanız hem direksiyon hakimiyeti sizde olur, hem az yakıt tüketir, hem de ceza yemezsiniz. İşte insan bu kontrolleri cinsel hayatında uygularsa enerjisini hızlı tüketmediği gibi kaza yapmaz ve de penisinin sönmesi gibi bir cezayla karşılaşmaz."



Hastalarına hazdan ve cinsel istekten bahsettiğini söyleyen Dr. Altınkaya, 8- 10 seyans sonunda erken boşalma sorununu ortadan kaldırdığını ve hastalarının sağlıklı bir cinsel hayata başladıklarını vurguladı.



(DHA)