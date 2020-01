'Hızlı ve Öfkeli'nin 8 filmindeki kazaların maliyeti 600 milyon dolar!

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi ‘Öfkenin Kaderi’ sinemalarda gösterimde. Önceki 7 filmde olduğu gibi yine birçok lüks ve hızlı otomobil parçalanıp hasar görüyor. Bir sigorta şirketi klasik otomobil danışmanlarıyla birlikte 13 saat ilk 7 filmi izleyip hasarın maliyetini 514 milyon dolar olarak çıkarmış. Son filmle birlikte zararın 600 milyon doları ulaşması bekleniyor.

'Hızlı ve Öfkeli 8 / The Fate of the Furious' vizyonda; işte fragmanı

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre, bugün tüm dünyada "otomobil filmi" dendiğinde kuşkusuz akla ilk gelen seri ‘Hızlı ve Öfkeli’ (Fast and Furios) oluyor. İlki 2001 yılında gösterime giren ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin şu anda 8’incisi olan ‘Öfkenin Kaderi’ (Fate of the Furios’ gösterimde. 1 milyar dolarlık yapım bütçesine sahip 8 film şu ana kadar 5 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde ederken, bu rakamın 14 Nisan’da gösterime giren ve 250 milyon dolarlık en yüksek bütçe ile çekilen son film ile 6 milyar doları bulması bekleniyor.

Otomobilseverler tarafından büyük beğeni ile izlenen filmin başrolünde yer alan süper otomobiller herkesin hayalini süslerken, senaryo gereği parçalanıp, büyük hasarlar görmeleri ise seyredenlerin içini acıtıyor. Bir çok kesim bu seriyi ‘otomobil düşmanı’ olarak da değerlendiriyor. Serinin son filminde turuncu Lamborghini Murcielago, 1968 model Dodge Ice Charger’ın (filmde 9 adet kullanılmış) başına gelenlere bir otomobilsever olarak acımamak mümkün değil. Yine önceki serilerde olduğu gibi Mercedes, Bentley, Jaguar gibi markaların süper modellerinin başına gelenler izleyiciler tarafından ‘Yok artık’ denerek izleniyor.

Sigorta karşılamıyor

Gişe rekortmeni bir seri konumunda bulunan ve şimdiden 9 ve 10’uncu filmlerin gösterime girmesi kesinleşen Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinin ilk bakışta fark edilmeyen önemli bir masraf kalemi parçalanan inanılmaz araçlar ve zarar gören binaların bedeli. Maalesef bütün o süper spor otomobil kovalamacaları, oradan oraya seken mermiler, güvenli yollar, parçalanan gökdelenler ve tank kavgaları inanılmaz bir maliyete sahip. Hızlı ve Öfkeli ahramanları tüm dünyayı dolaşarak adaleti sağlasa da arkalarında epey bir yıkım bırakıyorlar. Elbette sigorta şirketleri bu maliyetlerin belli bir kısmını karşılıyor ancak böyle riskli bir poliçe içeren yapımın tüm hasar bedelleri de karşılanmıyor. Peki bunca zararın bedeli ne?

Rakamlar varsayımsal

İşte bu noktada İngiliz Insure The Gap isimli sigorta şirketi klasik otomobil danışmanı Nacho Llacer ile 13 saat 8’inci hariç serinin 7 filmini izleyerek bu konuda bir hesaplama yapmış. Onların elde ettiği rakamlara göre, Hızlı ve Öfkeli kahramanları ve kötü adamları son film hariç yaklaşık 514 milyon dolar civarında zarara yol açmışlar. Elbette tüm rakamlar varsayımsal. Bu maliyet kesinlikle yeni filmle birlikte güncellenecek. Çünkü serinin son filminde rekor düzeyde hasarlar meydana geliyor. Şu an gösterimde olan son filmi de hesaba kattığımızda bu rakamın 600 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Son film hariç seride toplamda 169 standart araç zarar görmüş, 142 standart, 37 özel otomobil pert olmuş, 53 bina zarar görmüş, 31 bina yıkılmış ve toplamda 432 madde hasar görmüş. Elbette sigorta şirketlerinin kesin maliyetleri hesaplaması mümkün değil. Yine de yarım milyar doları aşan zarar karşısında şaşırmadık desek yalan olur.

İyiler daha fazla zarar vermiş

Filmlerde aslında kahramanlar aslında kötülerden ziyade mülke zarar veriyor, ancak ayrım biraz bulanık. Sonuçta, söz kahramanların bir çoğu Hızlı ve Öfkeli filmine kötü adam olarak imza attı. Yine de iyilerden Dom lakaplı Dominic Toretto (Vin Diesel) en çok zarar veren kahramanların başında. Ardından Hobbs ve Brian geliyor. Dom’un verdiği zarar 69 milyon doları bulurken, karakterlerin arasında en büyük zararı ise 185 milyon dolarla kötülerin arasında yer alan Deckard Shaw (Jason Statham) vermiş. 8’inci filmde iyilerin arasına giren Shaw’un 9 ve 10’uncu filmlerde bu rekorunu devam ettirmesi bekleniyor. Genele bakıldığında iyi karakterler 325 milyon dolar zararla kötü karakterlerin 197 milyon dolarlık zararından fazla yıkıma sebep olmuşlar.

3.4 milyon dolar uçtu

Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 filminde yüzlerce otomobil zarar görürken, W Motors tarafından üretilen ‘Lykan Hypersport’ tek başına 3.4 milyon dolarlık fiyatı ile seride pert olan en pahalı otomobil oluyor.