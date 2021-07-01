Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. ve 11. filmlerinde Paul Walker'ın canlandırdığı karakter geri dönebilir

Sinema sektörünün en popüler serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin 10. ve 11. filmlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Paul Walker'ın karakteri Brian O'Conner dönebilir.

Serinin dokuzuncu filmi şu günlerde vizyonda. Film pandemi dönemine rağmen istediği gişeyi yakalamış durumda. Filmin yönetmeni de Justin Lin geçtiğimiz günlerde enteresan bir açıklama yaptı. Serinin 10. ve 11. filmleri serinin finalini yapan son iki bölüm olacak. Bu bölümlerde ise Paul Walker'ın canlandırdığı karakter olan Brian O'Conner dönebilir.

Hızlı ve Öfkeli 9 yönetmeni Justin Lin, son iki filmin de yönetmeni olacak ve filmlerin planlamasına başladı. Söylediğine göre Brian O'Conner'ın dönme ihtimali var ve bunu nasıl yapacağını her gün düşünüyor.