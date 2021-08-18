Hızlı ve Öfkeli 10'un vizyon tarihi belli oldu

Hızlı ve Öfkeli serisinin 10'uncu filminin çekimlerine 2022 ocak ayında başlanacak ve filmin vizyon tarihi 7 Nisan 2023 olacak.

Justin Lin tarafından yönetilen ve kadrosunda Vin Diesel ile Tyrese Gibson gibi yıldızların yer aldığı yapımın vizyon tarihi belli oldu.

Hızlı ve Öfkeli 9, dünya çapında 700 milyon dolar hasılat elde ederken, aynı zamanda 2021’in en büyük filmlerinden biri haline geldi.

Hızlı ve Öfkeli 10’un çekimlerine Ocak ayında başlanacak. Bu yapım, serinin sondan bir önceki filmi olacak. İddialara göre 10 ve 11. filmlerin çekimlerinin arka arkaya gerçekleşeceği öne sürülüyor. Ancak yapım şirketi, henüz bunu doğrulamış değil.

Hızlı ve Öfkeli 10’un vizyon tarihi ise 7 Nisan 2023 olacak. Yani meraklı izleyicilerin önünde, devam filmini görebilmek için yaklaşık 2 yıl görünüyor.

Dwayne Johnson, devam filminde olmayacak

Hızlı ve Öfkeli serisinin iki büyük yıldızı Vin Diesel ile Dwayne Johnson‘ın aralarının pek de iyi olmadığı konuşuluyordu. Öyle ki, ikili arasında yaşanan gerginlik, Johnson’ı seriden ayrılmaya kadar itti. The Rock adıyla da bilinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı bir açıklamada, projeden ayrıldığını şu cümleler ile açıkladı:

“Onlara Hızlı ve Öfkeli 10 ve 11’de yapacakları; ayrıca projenin geri kalanında bensiz olacaklarından ötürü bol şans diliyorum.”