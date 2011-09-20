-Hızlı trenlere vasıflı personel SİVAS (A.A) - 20.09.2011 – Sivas için de önem taşıyan Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren projesi kapsamında çalışmalar sürdürülürken Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde açılan raylı sistemler makine teknolojisi bölümünde hızlı trenlerde de çalışabilecek eğitimli ve vasıflı personel yetiştirilmesi hedefleniyor. CÜ Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Acar, yüksekokullarında bu yıl raylı sistemler makine teknolojisi programını açtıklarını söyledi. Programa 30 öğrencinin geldiğini, bu öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırdıklarını, dün eğitime başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Acar, şöyle konuştu: ''Hızlı tren teknolojisi Türkiye'de yaygınlaşan bir teknoloji. Biz de zaten bu programı bu durumu düşünerek açtık. Biliyorsunuz ilk olarak Eskişehir'de başladı. Şimdi Ankara-Sivas hattına devam ediliyor. Buna yönelik olarak bu alandaki iş gücünü, ara insan gücünü ya da tekniker ihtiyacını karşılamak için, yetişmiş insan gücünü karşılamak için böyle bir programın açılmasını öngörmüştük. Bunu kendi kurullarımızda görüştük, sonra YÖK'e bildirdik ve bu program açılmış oldu. İnanıyorum ki bu program bu alanda ihtiyaç duyulan iş gücünü önemli ölçüde karşılayacaktır.'' -Bölümün tercih edilme oranı yüksek- Hızlı trenin Sivas'tan da geçeceğini, zaten öğrencilerin bu programı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden birinin mezun olduktan sonraki iş durumu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, ''30 öğrenci kontenjanımızın tamamı doldu. Hiçbir kontenjan açığımız yok. Ve tercih edilme oranı yüksek olan bir bölüm. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de mezuniyet sonrasındaki iş durumu. Yani iş bulma imkanına daha yüksek ölçüde sahipler'' diye konuştu. Kontenjanlarının öncelikle sınavsız geçişe ayrıldığını bildiren Prof. Dr. Acar, şunları söyledi: ''Bunun anlamı şu. Ortaöğretim programlarından öğrenciler bize sınavsız olarak gelebiliyorlar. Endüstri meslek liselerinden sınavsız olarak önce öğrencileri alıyoruz. Öğrenci müracaat ediyor, sınavsız olarak biz bunları alıyoruz. Kontenjan açığı olursa açık kontenjanları sınavlı öğrencilerle tamamlıyoruz. Dolayısıyla endüstri meslek lisesinde raylı sistemler makine teknolojisinin ortaöğretim programı var. Bize gelen öğrencilerin tamamı da buradan geldiler. Ve onların bir üst öğrenimi olacak buradaki öğretim. Onlar açısından da çok iyi oldu.'' -Mesleki dersler Devlet Demiryollarında yapılacak- İki yıllık olan bölümde öğrencilerin eğitimlerinin TCDD Genel Müdürlüğü ile üniversiteleri arasında imzalanan protokolle gerçekleştirileceğini ifade eden Acar, ''Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Birinci yarıyıldaki derslerimiz matematik, fizik ağırlıklı genel dersler. Bunları üniversitede görecekler. Mesleki derslerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, protokol imzalandığında bu uygulamalı derslerini TCDD'nin uygulama atölyelerinde gerçekleştirecekler'' dedi.