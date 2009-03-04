Hızlı trenle yolculuk 5 lira

13 Mart'ta hizmete girecek Ankara-Eskişehir hızlı treninin biletleri ay sonuna kadar 5 TL'ye satılacak



Ankara-Eskişehir arasında saat başında hareket etmesi öngörülen hızlı tren, 13 Mart tarihinde Ankara Garı'nda gerçekleştirilecek törenle hizmete girecek. Hızlı trenin adının belirlenmesi için internet sitesinde anket düzenleyen Devlet Demiryolları, en çok önerilen isimler arasından Yüksek Hızlı Tren'i seçti.



TCDD, vatandaşların hızlı trenle tanışması için bilet ücretlerini Mart sonuna kadar 5 TL'den satışa sunacak. Bilet ücretleri daha sonra 25 TL olacak. Saatte 250 kilometre hıza çıkabilecek YHT, Ankara-Eskişehir arasında 419 yolcu kapasiteli set ile hizmet verecek.



55 business, 354 birinci sınıf koltuk, 2 bedensel engelli koltuğu, 8 kafeterya ile radyo ve kapalı devre TV sisteminin yer aldığı trenin business bölümde ayrıca laptop güç kaynağı bulunuyor.



Business bölümünde, 2-1 düzeninde deri kaplı koltuklar, 4 ayrı kanaldan en az 4 saat süreyle müzik yayını yapabilecek ses ve görsel yayın sistemi yer alırken, birinci sınıf yolcu bölümünde 2-2 düzeninde kumaş kaplı birinci sınıf koltuklar ve müzik sistemi olacak.



Koltuk arkalarında ve tavanda LCD ekranın bulunduğu setlerdeki tekerlekli sandalye bölümü ve özel dizayn edilmiş tuvaletler engelli vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.



Yüksek hızlı Tren, Ankara-Eskişehir arasında tamamı elektrikli, sinyalli ve çift hatlı hızlı demir yolu üzerinde çalışacak. İlk seferinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda bakan, bürokrat ve gazeteci Eskişehir'e 1 saat 20 dakikada ulaştırılacak.



Hızlı trenin Eskişehir'e ulaşmasının ardından, Başbakan Erdoğan ve diğer davetlilerin katılacağı bir tören de Eskişehir Garı'nda düzenlenecek. Törende, hızlı tren projesinin Eskişehir-İstanbul etabı ile Ankara-Sivas hızlı tren projesinin Yerköy-Sivas etabının da temeli atılacak.





