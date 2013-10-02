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Yaşam

Hızlı trenle organ transferi

Ölen kişinin pankreası YHT ile Ankara'ya nakledilirken, böbrekleri ve karaciğeri karayolu ile Antalya'ya, kornealar ise Konya Numune Hastanesine gönderilmişti

02 Ekim 2013 11:51

Türkiye'de ilk kez Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'dan Ankara'ya organ transferi yapıldı. Organ, bir hastaya nakledilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
 
Konya'da B.Ö, adlı erkek hastanın geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Konya Özel Medicana Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından, organları yakınları tarafından bağışlandı.
 
Ölen kişinin pankreası YHT ile Ankara'ya nakledilirken, böbrekleri ve karaciğeri karayolu ile Antalya'ya, kornealar ise Konya Numune Hastanesine gönderilmişti.

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