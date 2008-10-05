Hızlı trene konfor testi

Ankara-Eskişehir arasında devam eden deneme sürüşleri kapsamında, virajlarda ne kadar yan yattığını ve yolculuk sırasında oluşacak titreşim oranını ölçmek amacıyla hızlı trenin konfor testleri yapılacak.



TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Temmuz ayı başında önce hızlı trenin elektriği aldığı sistemin testleri yapıldı. Daha sonra trenin cer ve fren mekanizmaları test edildi. Hızlı tren setinin değişik hızlarda duruş mesafesi ölçüldü. Tüm bu testlerden elde edilen veriler standart değerlerle kıyaslandı.



Deneme sürüşü için hızlı trene yolcuların ağırlığına eşdeğer olarak her biri 80 kilogram ağırlığında toplam 417 kum torbası yerleştirildi. Böylece hızlı trenin boş ve dolu olduğu farklı durumlara ilişkin duruş mesafeleri ölçüldü.



Saatte 60 kilometre hız ile başlatılan deneme sürüşlerinde maksimum hız olan 250 kilometrenin yüzde 10 fazlası olan 275 kilometre hıza ulaşıldı.



Ankara-Eskişehir arasında devam eden deneme sürüşleri kapsamında 6 Ekimden itibaren hızlı trenin konfor testleri yapılacak. 5 hafta sürmesi planlanan testler kapsamında hızlı trenin virajlarda ne kadar yan yattığı ve yolculuk süresince oluşacak titreşimin oranı ölçülecek. Bu testlerin tamamlanmasının ardından hızlı tren rampalarda duruş mesafesini ölçecek testlere tabi tutulacak.



Hızlı trenin tüm testlerini yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefleyen TCDD Genel Müdürlüğü, deneme sürüşlerinin ardından en geç 2009 başında Ankara-Eskişehir arasında hızlı trenle yolcu taşımacılığına başlamayı planlıyor. Hızlı tren yolcu taşımacılığına başladığında Ankara-Eskişehir arası demiryolu ulaşımı 3 saatten 1 saat 10 dakikaya inecek.



Ankara-Eskişehir arasındaki hızlı tren yolu inşaatının tamamlanmasının ardından Ankara-Polatlı kesiminde sinyalizasyon çalışmaları da bitirildi. Daha sonra hızlı trenin statik testleri yapıldı ve altyapı eksikliklerinin saptanması amacıyla ultrasonik araçla inceleme yapıldı. Almanya'dan kiralanan araçla, raylarda çatlak, kaynak noktaları ve bağlantı unsurları gibi yoldaki fiziki eksiklikler araştırıldı. Ultrasonik ray ölçüm aracının elde ettiği veriler Almanya'daki laboratuvarda incelendi. Elde edilen sonuçlardan hızlı tren hattının güvenlik sınırları içinde olduğu belirlendi.



Öte yandan, hızlı treni kullanacak olan 24 makinistin eğitimine 13 Ekimde başlanacak. TCDD'nin Behiçbey'deki lokomotif bakım atölyesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde makinistlere araç sürüş tekniklerine ilişkin eğitimler verilecek. Daha önce hızlı tren kullanımına ilişkin smilatörde eğitim alan bu makinistlerin yurt dışında da kurs görmesi planlanıyor.



-HIZLI TRENİN ÖZELLİKLERİ-



Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretiminde son teknolojiler kullanıldı. Saatte 250 kilometre hız yapabilen tren, 17,5 milyon avroya mal oldu.



Dağıtılmış 8 motor tarafından çekilen tren, motor arızalarından dolayı yolculuklarda herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek. Trende, işletmeyi temsil eden kurumsal renkler olan mavi ve kırmızı renkler yer alıyor. 6 setten oluşan vagonlar, business ve ekonomi vagonları olarak ayrı ayrı dizayn edildi.



Business vagonların oturma düzeni 2 artı 1 şeklinde, ekonomi vagonlar ise 2 artı 2 koltuk şeklinde sağlandı. Tek seferde toplam 419 yolcuyu taşıyabilen trenin koltukları 55 business, 354 birinci sınıf, 2 özürlü, 8'i de kafeterya için monte edildi. Business bölümümdeki koltuklar deri, diğer bölümlerdeki koltuklar ise kumaşla kaplandı. Business bölümündeki tüm koltukların arka bölümlerine 4 ayrı kanaldan yayın yapılabilecek şekilde LCD ekran görsel yayın sistemleri konuldu. Taşınabilir bilgisayarlar için güç kaynağının bulunduğu trende ortak kullanım için ayrıca LCD ekranlar tavanlara yerleştirildi.



Yolculukta maksimum konforun sağlanması amacıyla hızlı trenin ses yalıtım düzeyi yükseltildi. Bu sayede dışarıdan düşük gürültü gelmesi sağlandı. Tünellerde ve karşılıklı tren geçişlerinde yolcuların basınçtan etkilenmemesi için basınç dengeleme sistemi kuruldu. Bu sayede yolcuların olası kulak rahatsızlıkları önlenecek. Dijital göstergelerle yolcuların bilgilendirildiği vagonda, çağrı butonları, vakumlu tuvaletler bulunuyor.



