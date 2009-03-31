Hızlı trende promosyonlu ücret yarın sona eriyor

Ankara-Eskişehir arasında hizmet veren Türkiye'nin ilk yüksek hızlı treninde bir süredir uygulanan promosyonlu ücret tarifesi yarın sona erecek.



TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım seferlerinin son günü dolayısıyla daha fazla yolcunun 5 TL'lik promosyonlu ücretten faydalanabilmesi için Eskişehir-Ankara arasında saat 17.15'de ilave bir yüksek hızlı tren seferi konuldu.



Yüksek Hızlı Tren, Ankara-Eskişehir hızlı tren hattında 14 Mart’tan bu yana günde 8 sefer yapıyor.



(AA)