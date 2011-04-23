Hızlı tren sondajı, NATO boru hattını deldi!

T24

Kepez Ünsal Mahallesi'ndeki boru hattında meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangın kenti az daha faciaya sürükleyecekti.Hızlı tren yolu için sondaj çalışması yapan firmanın dünkü durağı Ünsal Mahallesi oldu. 4 kişilik ekip, çalışma sırasında bölgedeki NATO'ya ait boru hattını deldi. Borularda bulunan ve askeri uçaklara pompalanan yakıt, bir anda alev aldı. Tarım alanları ve ağaçlık bölgede çıkan yangında alevlerin boyu 25 metreye kadar yükseldi. Ardından siyah duman bulutu kentin üzerine yayıldı. İtfaiye olay yerine sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, yangının boyutunun çok büyük olduğunu açıkladı.Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren ise 'NATO'ya ait boru iki yerden delinmiş ve yangın çıkmış. NATO yetkililerine yakıtın kesilmesini söylendik. Onlar da kesti' dedi.