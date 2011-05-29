-HIZLI TREN ŞANTİYESİNDE KAZA BİLECİK (A.A) - 28.05.2011 - Eskişehir-Bilecik arasında inşaatı devam eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde meydana gelen iş kazasında, 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü ile Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasında inşaatı devam eden hızlı tren şantiyesindeki çalışmalar sırasında perde betonlar yerinden koparak düştü. İşçilerden Talip Demirel (28) ve Mesut Özalp (28) perde betonların altında kaldı. Talip Demirel, olay yerinde hayatını kaybetti, Özalp yaraladı. İnşaatta çalışan arkadaşları tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Özalp'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.