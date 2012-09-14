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Yaşam

Hızlı tren ile TIR çarpıştı

Trende bulunan yolcular ise, servis otobüsüyle Karaman'a gönderildi, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

14 Eylül 2012 20:19

Konya'da hemzemin geçitte hızlandırılmış tren ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yayla Pınar Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Konya'dan Karamana gitmekte olan makinist Sezai Bilmez (31) yönetimindeki 62414 sefer sayılı hızlandırılmış yolcu treni, uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte, Mehmet Acay'ın (31) kullandığı 42 BZJ 80 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle hemzemin geçitin yanında bulunan sulama kanalına uçtu.

Kazada, hızlandırılmış trende bulunan yolcular, yara almadan kurtulurken, makinist Bilmez ve yardımcı makinist Uğur Noyan( 32 ) ile TIR şoförü Mehmet Acay, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kenteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan makinist Bilmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 
 

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