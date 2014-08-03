Hızlı tren ikinci kez yolda kaldı

Ankara 'dan gelip, İstanbul yönüne gitmekte olan hızlı tren, Kocaeli Köseköy mevkisinde şiddetli yağmur nedeniyle enerji nakil hattında meydana gelen arıza nedeniyle ikinci kez yolda kaldı.



DHA'nın haberine göre, yerleşim yerleri dışında raylarında üzerinde kalan hızlı trendeki yolcular telefonla ulaştıkları yakınlarına arızayı bildirince olay ortaya çıktı.



Hızlı trenin ikinci kez yolda kalması üzerine gar müdürlüğü yetkilileri, olayın herhangi bir arızadan kaynaklanmadığını, bölgede akşam saatlerinde şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan elektrik arızası üzerine trenin yolda kaldığını söylediler.



Yaklaşık yarım saat rayların üzerinde bekleyen hızlı tren saat 22.30 sıralarında enerji hattındaki arızanın giderilmesiyle yoluna devam etti.