-HIZLI TREN HATTINDA TEST SÜRÜŞÜ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - TCDD Genel Müdürlüğü, yapımı tamamlanan Ankara-Konya hızlı tren hattında 12 aralıkta test sürüşlerine başlayacak. 250 kilometre hıza uygun çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi'nde son aşamaya gelindi. Son ray serimini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği hatta, deneme sürüşlerine gelecek hafta başlanacak. Buna göre TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara-Konya hızlı tren hattındaki ilk test seferini 12 Aralıkta yapacak. Test sürüşleri, Ankara-Eskişehir arasında işletilen Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) kullanılan YHT setleriyle gerçekleştirilecek. Ankara-Konya arasında en geç 2011 baharında yolcu taşımaya başlamayı planlayan TCDD Genel Müdürlüğü, bu hatta kullanılmak üzere 6 yeni hızlı tren seti alımı için de kısa sürede ihaleye çıkacak. -ANKARA-KONYA 1 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK- Konya'nın Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'e hızlı tren hattıyla bağlanmasını sağlayacak demiryolu, iki şehir arasındaki toplam 306 kilometreden oluşuyor. Polatlı'dan itibaren toplam uzunluğu 212 kilometre olan projede, şu ana kadar 50 bin ton ray, 700 bin travers döşendi. 94 kilometrelik bölümü Ankara-Polatlı arasındaki Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi içerisinde yer alan hattın, bu kesiminde aynı zamanda Ankara-Eskişehir hızlı tren seferleri yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Konya arası 1 saat 15 dakika, Konya-İstanbul arası ise 3 saat 30 dakikada alınabilecek.