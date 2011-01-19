-HIZLI TREN GARI İHALESİNDE METRO ÇEKİNCESİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - TCDD Genel Müdürlüğünce yarın yapılması planlanan Hızlı Tren Garı ihalesi, şartname alan firmaların tesisin altından geçecek metro istasyonuna yönelik ''çekinceleri'' nedeniyle 22 Şubat 2011'e ertelendi. Yarın gerçekleştirileceği duyurulan Hızlı Tren Garı ihalesi ertelendi. Buna göre ertelemeye, şartname satın alan firmaların, tesisin altından geçmesi planlanan metronun sıkıntı yaratabileceği yönündeki çekinceleri neden oldu. TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, firmaların, Ankara Hızlı Tren Garı'nın 25 metre altından geçmesi planlanan istasyonun yer aldığı metro projesi nedeniyle ihaleye yönelik kaygı duyduklarını aktardı. Firma temsilcileri, TCDD Genel Müdürlüğüne metro istasyonunun yer aldığı projenin henüz tamamlanmadığını, bu durumun ileride sıkıntıya neden olabileceğini belirtti. Öte yandan ihaleye katılmayı isteyen bazı şirketler de Türkiye'de ilk kez yapılacak Hızlı Tren Garı ihalesinin şartnamesinin oldukça detaylı hazırlandığını, bu durumun ihaleye hazırlık için ek süreye ihtiyaç doğurduğunu kaydetti. TCDD Genel Müdürlüğü bu nedenlerle ihaleyi 22 Şubata erteledi. -METRO PROJESİ- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent metrosu ile Keçiören metrosunun kesiştiği yer olan Atatürk Kültür Merkezi durağından başlayan ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın altından geçerek Genelkurmay kavşağından Çayyolu metrosuna bağlanacak yeni bir metro hattının etüt projelerini hazırlamıştı. Etüt projeye göre, Genelkurmay kavşağı ile Atatürk Kültür Merkezi arasına yapılacak metro hattı yerin 25 metre altından geçecek. Projelerin tamamlanmasının ardından TCDD Genel Müdürlüğü, YPK'nın tavsiyesi doğrultusunda Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hafif raylı sistem Ankaray'ın yanı sıra metro hatlarına da entegrasyonu yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalamıştı. Projenin ihale şartnamesine göre, ihaleyi kazanan firma garın yanı sıra peronlar ile tren setleri yıkama tesislerini de yapacak. Yapım süresi 2,5 yıl olarak belirlenen ihaleyi, en kısa işletme süresi öneren firma kazanacak.