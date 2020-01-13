TCDD, Ankara hızlı tren faciası için özel rapor hazırlattı: Suçlu ölen iki makinist ve teşkil memuru

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce oluşturulan kurulun 12 Kasım 2019 tarihli raporunda, sinyalizasyon sistemini tamamlamadan YHT seferine başlayan TCDD yetkilileri ise kusursuz bulundu. Raporda kazanın birinci faili olarak, bu kazadan iki ay önce geçici görevle Ankara’ya gelen ve eğitim verilmeden işbaşı yaptırılan tren teşkil memuru Osman Yıldırım gösterildi. Telefonla uyarılmasına rağmen Yıldırım’ın trenin geçeceği makası tanzim etmediği belirtildi. Makinistlerin de dalgınlık veya görevi ihmal nedeniyle yanlış hatta ilerlediklerini fark etmedikleri vurgulandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda ise kazanın ana nedenlerinden biri olarak, sinyalizasyon sisteminin yokluğu gösterilmişti. TCDD Teftiş Kurulu da Ankara Gar Müdürü’nü kusurlu saymıştı. Kazayla ilgili 10 sanığın ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlanacak. Sanıklardan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey tutuklu.