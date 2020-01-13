TCDD, Ankara hızlı tren faciası için özel rapor hazırlattı: Suçlu ölen iki makinist ve teşkil memuru

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda ise kazanın ana nedenlerinden biri olarak, sinyalizasyon sisteminin yokluğu gösterilmişti. TCDD Teftiş Kurulu da Ankara Gar Müdürü’nü kusurlu saymıştı.
Kazayla ilgili 10 sanığın ‘birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlanacak. Sanıklardan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey tutuklu.