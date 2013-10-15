Hızlı tren durakları belirlendi; son durak Haydarpaşa değil, Pendik

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattındaki 9 durak belirlendi. Toplam 9 durak olacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yolcular, Ankara'dan İstanbul'a giderken sırasıyla Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit ve Gebze'den geçerek Pendik'e varacak. Bu yolculuk 3 saat sürecek.



İki il arasındaki yolculuğu 3 saate düşürecek 533 kilometrelik YHT hattı, vatandaşların daha ucuz fiyata Ankara-İstanbul arasında seyahat yapmalarına imkan sağlayacak. Ankara-Eskişehir hattının ardından Ankara-İstanbul hattının hizmete girmesiyle yolcu taşımacılığında yüzde 10 olan demiryolu payının yüzde 78'e çıkması öngörülüyor.

Ankara-İstanbul YHT hattı, son durak Pendik'teki banliyö hattıyla Marmaray'a entegre edilecek. Böylece Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.



Uçakla rekabet edecek



Ankara-İstanbul arasında YHT ile seyahatin, uçaktan daha çok tercih edilmesi bekleniyor. Zaman açısından havayoluyla ulaşımın avantajlarını sunacak YHT'ler, biletlerinin otobüs biletlerinden biraz pahalı, uçak biletlerinden ise ucuz olmasıyla uçaktan bir adım öne geçecek.

Ankara-İstanbul arasında uçakla yolculuk yapan bir vatandaşın kalkıştan ortalama 45 dakika önce Esenboğa Havalimanı'na varması gerekiyor. Havalimanına seyahat toplu taşımayla yaklaşık 45 dakika sürerken, uçakla Sabiha Gökçen'e yapılan yolculuk sonrası havaalanından çıkış 1 saate ulaşabiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e ulaşımın ortalama 1 saat sürdüğü düşünüldüğünde uçakla Ankara'dan başlayan yolculuk ortalama 3-3,5 saate ulaşıyor. Ancak özellikle İstanbul trafiği ve öngörülemeyen uçak rötarlarının eklenmesiyle bu süre bazı seferlerde 4 saate yükselebiliyor.

Ankara'dan İstanbul'a YHT ile ulaşım süresine bakıldığında ise başkentteki hafif raylı sisteme entegre Ankara Garı'na ulaşım, yaklaşık 20 dakika alıyor. Ankara'dan İstanbul'daki son YHT istasyonu Pendik'e ulaşımın 3 saat, Pendik'ten Kadıköy'e varışın ise banliyö ile yaklaşık 40 dakika sürmesi halinde YHT ile ulaşım toplamda 4 saati alacak.

Sonuç olarak Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi kat etmede iki ulaşım türü arasında rekabet yaşanması öngörülüyor.