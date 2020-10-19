'Hızlı sayım' sonuçlarına göre Morales'in adayı Arce, Bolivya'nın yeni devlet başkanı seçildi

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Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan Eve Morales'in partisinin sosyalist adayı Luis Arce, yapılan 'hızlı sayım'* ve çıkış anketlerine göre devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazandı.

Bu sonuç, Morales'in partisinin tekrar iktidara geleceği anlamına geliyor.

Ciesmori tarafından yapılan ve Unitel tarafından yayınlanan hızlı sayım sonuçlarına göre Arce geçerli oyların yüzde 52.4'ünü alırken en yakın rakibi Carlos Mesa'ya yüzde 20'den fazla fark attı.

Bolivya'da resmi sayım yüzde 5'te kaldı ve çıkış anketleri sonuçları uzun süre boyunca yayımlanmadı. Bu sebeple halk, uzun süre sonuçlar hakkında fikir sahibi olamadı.

Bolivya'da bir adayın seçimleri ilk turda kazanabilmesi için oyların en az yüzde 40'ını alması ve ikinci adaya en az 10 puan fark atması gerekiyor.

Arce'yi aday olarak seçen ve seçim kampanyasına danışmanlık yapan Morales, "Gördüğümüz bütün veriler Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin zafer elde ettiğini gösteriyor" dedi.

Bolivya halkının "demokrasiyi sağladığını" ifade eden Arce de, "Yaptığımız hatalardan öğreneceğiz ve parti olarak bu hataları bir daha yapmayacağız" diye konuştu.

Geçici olarak Devlet Başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez de mevcut sonuçlara göre Arce'nin seçimleri kazandığını söyleyerek sosyalist adayı tebrik etti.

*Farklı sandıklardan alınan sonuçlar aracılığıyla seçim sonuçlarının tahmin edildiği yöntem