Hızlı kilo verdiren diyetler sonra kilo aldırıyor

Çok düşük kalorili diyetler veya protein ağırlıklı ve karbonhidratı olmayan listeler kas ve su kaybı yaratır ve daha sonra hızlı bir şekilde kilo almaya neden olur.



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (20.04.09), hızlı kilo verdiren diyetlerin vücuda verdiği zararları anlatıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Haftada 3 kg zayıflamak, ayda 8-10 kg hedeflemek sağlığınızı bozar ve yaşam kalitenizi düşürür. Çok düşük kalorili diyetler veya protein ağırlıklı, karbonhidratı olmayan listeler vücutta kas ve su kaybı yaratır.



Eğer kış aylarında aldığınız kilolar yüzünden telaş içindeyseniz, lütfen önce durun ve düşünün. Size zarar verecek program ve ürünlerden uzak durmanız için paniklemeyip sağlıklı düşünmek zorundasınız. Ufak bir hata, metabolizmanızda kalıcı bir hasar, ömür boyu kilo problemi yaşamanıza sebep olabilir.



1 kg yağ yakabilmeniz için 7000 kalori açık gerekir. Bunun için de egzersizle 7000 kalori yakmak veya her gün 1000 kalori eksik yiyerek 7 günde 7000 kalori eksiltmek en doğru yoldur. Haftada 3 kg zayıflamak ayda 8 - 10 kg hedeflemek; sağlığınızı, kaslarınızı, organlarınızı ve yaşam kalitenizi zayıflatır, sakın bunu yapmayın.



Çok düşük kalorili diyetler veya protein ağırlıklı ve karbonhidratı olmayan listeler kas ve su kaybı yaratır. Kasın azalması metabolizmanın yavaşlaması demektir. Daha sonra çok hızlı kilo alırsınız, üstelik giden kas ve suyun yerini yağlar hızla doldurur ve ömür boyu mücadele etmek zorunda kalırsınız.



Sağlığınızın ve bedeninizin değeri 3 -5 kg fazlalık veya 3 - 5 hafta daha kısa diyet yapmaktan çok çok daha değerli. Kendinize değer verin bedeninizin hak etmediği yanlış uygulamaları reddedin.



Yasaklar başarısızlık getirir



Sağlıklı bir vücut ağırlığının göstergesi tek başına kilonuz değildir. Önceleri ideal ağırlık boy uzunluğuna göre hesaplanmaktaydı ancak şimdi kontrol edilmesi gereken birçok değer var. Bel çevresi kalp hastalığı riskini belirlemede önemli bir gösterge. Kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm sınırını geçmemesi gerekiyor. Vücut ağırlığı ise tek başına gerçek bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan ağırlığınızın yüzde kaçlık kısmının yağ olduğu. Bunun için vücut yağ analizi yapılması gerekiyor.



Diyette yasaklar programın başarısız olmasına sebep olur, bu nedenle ölçülü miktarda her türlü yiyecek ve ılımlı miktarda alkol önerebilen programlara güvenin. Ancak programınızın sizin için ve mutlaka bir diyetisyen tarafından planlanmış olmasına dikkat edin.



Tüm problemlerinize kilo verince düzelecekmiş gibi odaklamayın. Özgüveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Diyetteki hatalarınızı bir felâket olarak değerlendirmek yerine nedenlerini bulmaya gayret ederek tekrarlamamaya çalışın, daha sonra kalıcı beslenme alışkanlıklarını hedefleyin.



Besin seçiminde denge yaratın. Çok yağlı yemek yediğiniz öğünden sonra aynı gün tekrar yağ tüketmemeye çalışın.



Sevginizi ve yemeğinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hafif bir başlangıç ardından pizza veya büyük bir ana yemeği iki kişi paylaşmayı deneyin.



Alkol tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Alkolün 1 gramında 7 kalori enerji vardır. Alkolle beraber tüketilen besinlerin seçiminde dikkatli olun, kalp sağlığımız için tavsiye edilen yağlı tohumları (fındık, badem, ceviz) avuç avuç tüketmek size fayda yerine zarar verebilir, miktarlar konusunda ölçülü olmaya çalışın.



Dengeli beslenmeyi unutmayın ve akşam yemeğinde gün boyu tükettiğiniz besinleri düşünerek seçim yapın.



Salatanıza sos olarak zeytinyağı ve limon tercih edin. Ancak kendiniz 1 tatlı kaşığı isteyerek önce ölçüp daha sonra ilave edin.



Vücuttaki yağ yakımını ne hızlandırır?



3 saat arayla beslenin, daha çabuk zayıflayın. Miktarları 5 - 6 öğün olacak şekilde ayarlamaya çalışın az ve sık beslenin. 3 saatten fazla aç kalmamaya çalışın, uzun süreli açlık sonunda bazal metabolizma hızınız yavaşlar. Ana öğünlerin ara öğünlerle desteklenmesi, metabolizma hızınızı artırarak kilo vermenize yardımcı olacağı gibi, kan şekeri düzenini de sağlayarak daha çabuk doymanıza katkıda bulunur. Bu şekilde bir sonraki öğüne daha az acıkırsınız.



Sabah egzersizi çok önemli



Sabah egzersizi yağ yakımı için çok önemlidir. Sabah kalkıldığında 8 - 12 saatlik açlıktan sonra kanda dolaşan serbest yağ asidi miktarı yüksektir ve yağlar yakılmaya hazır halde dolaşmaktadır. Normalde egzersize başladıktan 18 - 22 dakika sonra yağ yakımı başlar, çünkü büyük yağ depolarının ufak yağ asitleri haline gelmesi için bu süre geçer. Egzersiz, sabah erken aç karnına yapıldığında serbest yağ asitleri hazır olduğu için yağ yakımı daha çabuk başlar.”

