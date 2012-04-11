Hızlı kilo kaybı risk mi yaratıyor?

Yaz aylarının da yaklaşmasıyla fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin zorlayıcı diyet ve aktivitelerle hızlı şekilde kilo vermesi sağlık açısından risk oluşturuyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin tamamında hayat tarzı değişiklikleri ile beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

''Hayat tarzı değişikliğini ya da beslenme alışkanlığındaki değişikliği kısa vadeli bir döneme sıkıştırmak, metabolik açıdan hastaları zorlayabilir'' diyen Pehlivan, insanların bütün besin ögelerini dengeli bir şekilde almaları gerektiğini vurguladı.

Zorlayıcı ya da tek kanala yönlendirici diyetlerin, hastanın metabolik durumunu bozabileceğine dikkati çeken Pehlivan, ''Karaciğerde zorlanmalara veya başka sorunlara yol açabileceği için biz kısa vadeli, 'Yaz geliyor, 1-2 ay içinde 20-30 kilo vereyim' gibi yaklaşımları reddediyoruz. Beslenme ve egzersizin olduğu uzun dönemli çözümleri tercih ediyoruz'' dedi.

Egzersiz sürekli yaşam biçimine dönüştürülmeli

Diyet yapmaya karar veren hastaların zorlayıcı bir noktada verdikleri kilonun iki katını aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Pehlivan, şunları söyledi:

Zayıflama dengeli, uygun kalorisi hesaplanmış beslenme şekliyle ve uygun egzersizlerle sürekli bir yaşam biçimi haline getirilerek yapılmalıdır. Sürdürülebilir bir kiloya sahip olmak için insanların hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarını sürekli organize etmesi gerekiyor. Diyetle günlük 500 kalori eksik alırsanız, aşağı yukarı bir ayda 3 kilo yağ kaybedersiniz. Bu doğrudur. Ancak bu kişinin günlük hayatını, yaşam kalitesini bozacak zorlayıcı bir nitelikte olmamalıdır. Üretken bir topluluğun devamı açısından insanların gerçekten üretime katılabildiği, kendini aşırı yıpratmadan kalıcı bir uzun dönemli beslenme şeklini uygulaması daha sağlıklıdır.