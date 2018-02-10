Hızlı başlayan maçtan beraberlik çıktı

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maça iki takım da çok hızlı başlarken goller de çabuk geldi. Önce 4. dakikada Mina, Yeni Malatya'yı 1-0 öne geçirdi, 7. dakikada ise Trezeguet, Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. Karşılıklı gollerle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun vardı. İki takım da zaman zaman skorda dengeyi bozacak fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 27 puana yükselirken, Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.



Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Kasımpaşa



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Sadık Çiftpınar, Mina, Cissokho, Azubuike (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Pereira (Dk. 82 Mustafa Eskihellaç), Dening (Dk. 46 Gilberto), Eren Tozlu



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 90 Ahmet Yıldız), Eduok (Dk. 60 İlhan Depe), Trezeguet, Mbaye (Dk. 70 Koita)



Goller: Dk. 4 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 7 Trezeguet (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 8 Trezeguet, Dk. 51 Popov, Dk. 58 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 51 Mina, Dk. 71 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

