Hızlandırılmış 'evrim': Endüstrileşmenin etkisiyle tavuklar milyon yıllık ‘evrim'i 60 yılda geçirdi

Britanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre endüstrileşmenin etkisiyle tavuklar milyon yıllık ‘evrim’i 60 yılda geçirdi. Araştırma Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı. bunun nedeni ise tavukların “yoğun üretimi.” Bu yüzden tavukların yapısı “eşi benzeri olmayan” bir mutasyona uğradı. Vahşi tavuklar 11 seneye kadar yaşarken, endüstriyel tavukların ömrü 50 gün.

Tavuk eti dünyada çok tüketilen et türü. Yeryüzünde 23 milyar tavuk bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu bulgular Carys Bennett ve Jan Zalasiewicz önderliğinde, Leicester Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının araştırmasıyla ortaya çıktı. Araştırma için son 2 bin yıla ait veriler çerçevesinde evcilleştirilmiş tavuklar, vahşi tavuk ve kırmızı hint kuşu denilen tavuk türü karşılaştırıldı. Diken’in yer verdiği araştırma aslen Güneydoğu Asya’ya ait ve 8 bin yıl önce evcil hale getirilen tavuğun 1950’lerden itibaren artan büyüme hızıyla yeni bir tür haline geldiğine işaret ediyor.

Tavuğun 19’uncu yüzyıldan itibaren irileştiği, 1950’lerden sonra benzersiz bir evrim geçirdiği ortaya çıktı. Aynı şekilde tavuğun iskeleti de değişime uğradı. AFP’ye konuşan Bennett, modern çiftlik tavuklarının atalarından ve vahşi akrabalarından tanınmaz halde geldiğini söylerken günümüz tavuklarının heybetli iskelet yapısına, farklı kimyasal nitelikte kemiklere, genetik farklılığa sahip olduğunu belirtti.

Zalasiewicz ise normal şartlarda hayvanların yeni bir biçim alması için milyonlarca yıl gerektiğini belirtti. Tavukların değişimi ise 60 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşti.