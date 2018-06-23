Hızlanarak gerilemeye devam eden inşaatta tahsilat hızı yüzde 45,5'e kadar indi

İnşaatta tahsilat sorunu giderek büyüyor. 2013’te yüzde 97 olan tahsilat hızı endeksi bu yılın mayısında yüzde 45.5’e indi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 2.31 puan düşerek 98.63 puan olarak gerçekleşti, geçen yılın mayıs ayına göre ise 1.07 puan arttı. Bileşik Endeks’te, Temmuz 2016’dan sonraki en yüksek aylık gerileme yaşandı. Yeniden 100 puanın altına inen endekste, hem faaliyetlerin gerilediği hem de güven ve beklentilerde bozulmanın kuvvetlendiği görüldü.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2018 sonuçlarında şu tespitlere yer verildi:

-İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi ve beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta ramazan ayı ile birlikte erken seçim kararı ve tüketici ile yatırımcıların talebindeki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi mayısta bir önceki aya göre 0.9 puan geriledi.

Düşüş hızlandı

-Güven seviyesi mayısta bir önceki aya göre 2.7 puan düştü. Güven endeksindeki bu gerilemede erken seçim kararı ile birlikte ortaya çıkan belirsizlikler etkili oldu. Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörüne ilişkin güven kaybı mayısta daha kuvvetli yaşandı. Yurtiçi pazarlarda da mayıs ayında güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarına yönelik güven ise mayıs ayında durağanlaştı.

-Beklenti Endeksi mayısta bir önceki aya göre 2.5 puan düştü. Böylece nisan ayında başlayan gerileme hızlandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde de yine önemli bir gerileme gerçekleşti. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış mayıs ayında yavaşladı.

-Beklentilerde yeniden bir iyileşme gerçekleşmesinin en erken seçim sonrasında gerçekleşebileceği, bunun da seçim sonuçlarına ve seçim sonrası uygulanacak politikalara bağlı olacağı belirtildi. 4

- Tahsilat hızı mayıs ayında gerilemesine hızlanarak devam etti.