‘Hizbullah’ın PKK'ya cevap vermeyeceğinin garantisi yok’

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman’da meydana gelen saldırıy ilişkin yaptığı açıklamada, BDP’yi Batman saldırısını Hüda-Par’a yıkmaya çalışmakla eleştiren Yapıcıoğlu, bu saldırının partisini yerel seçimler öncesi tasfiye etmek amacıyla düzenlenmiş olabileceğini belirtti. Yapıcıoğlu, “PKK-Hizbullah çatışması güçlü bir ihtimal değil ama sıfır ihtimal de değil. Hizbullah adına konuşmaya yetkili değilim ama mütemadiyen biri saldırır, saldırırsa Hizbullah’ın buna cevap vermeyeceğinin garantisi yok” dedi.

Hüda-Par: PKK mütemadiyen bize saldırıyor

32. Gün programında Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtlayan Hüda-Par Başkanı, “fütursuzca bize kara çalmaya çalışıyorlar. Ama PKK’dan yapılan açıklamalarda öz savunma birlikleri kurumsallaşmalarıdır deniyor. PKK’nın dilini bilen bunun ne demek istediğini anlar. PKK, “saldırıya hazır olun bunlara hayat hakkı tanımayın” diyor. Hizbullah adına konuşmaya yetkili değilim ben. PKK-Hizbullah çatışması güçlü bir ihtimal değil ama sıfır ihtimal de değil. Hizbullah adına konuşmaya yetkili değilim ama mütemadiyen biri saldırır, saldırırsa Hizbullah’ın buna cevap vermeyeceğinin garantisi yok. Fakat böyle bir ortam çekmeye çalıştıklarını görüyoruz” diye konuştu.

Altan Tan: Bir derin el PKK’yla Hizbullah’ı çatıştırmak istiyor

Aynı programda yer alan BDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan’ın Batman olayıyla ilgili parti yöneticilerini erken ve sert açıklama yapmakla eleştirmesi de dikkat çekti.

Tan, “bir yıldan fazla zamandır bir derin el, bir karanlık el, bölgede PKK’yla Hizbullah’ı çatıştırmak istiyor. Bu sonuca nereden varıyoruz. Mesela Yüksekova’da Müstazaf-Der’in derneği basıldı oradaki bir yöneticisi öldürdü bunun faili çıkmadı. Ondan sonra son dönemde hem Müstazaf-Der’in hem de Hüda-Par’ın merkezlerine Molotof kokteylli ciddi saldırılar oldu” dedi