Hizbullah'ın askeri lideri öldürüldü

Şii Hizbullah milisinin askeri lideri Mustafa Bedreddin'in İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava operasyonunda öldürüldüğü haber verildi. Lübnnan Hizbullah'ı Bedrettin'in salı günü Şam havaalanı yakınlarındaki patlamada öldüğünü duyurdu.
2005 yılında eski Lübnan devlet Başkanı Refik Hariri'ye düzenlenen bombalı saldırının sorumlularından olduğu öne sürülen Mustafa Bedrettin Kuveyt'teki bombalı saldırıların sorumlusu olarak 1983 yılında idama mahkûm edilmişti.
İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın silahlı kolu İsrail'in baş düşmanları arasında yer alıyor. Hizbullah Suriye iç savaşında rejim güçlerini destekliyor.