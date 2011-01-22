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HİZBULLAH OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 02:15

-HİZBULLAH OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ile Mehmet Eşin tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Hacı İnan ile Mehmet Eşin'in, ''terör örgütü üyeliği'' suçundan tutuklanmalarına karar verildi.

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