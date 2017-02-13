Hizbullah lideri Nasrallah: Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump hakkında "Beyaz Saray’da bir aptalın olmasından faydalanacağız" dedi. Nasrallah, Astana görüşmeleriyle alınan ateşkes kararını desteklediklerini de açıkladı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, canlı yayın aracılığıyla destekçilerine seslendi. Sputnik'in haberine göre, "Suriye'de ulusal uzlaşıyı sağlayacak ve kanı durduracak anlaşmayı destekliyoruz" diyen Nasrallah, Arap medya organlarını, ‘Hizbullah'ın Astana'daki diplomatik çabaları baltaladığı’ yönünde kampanya yürütmekle suçladı.

Nasrallah ayrıca, Hizbullah'ın Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine karşı olmadığının altını çizdi.

Sığınmacı krizinde "İnatçılığı kenara koyup Suriye ile işbirliği yapma" çağrısı

Suriye’deki çatışmalar nedeniyle Lübnan’a sığınan insanların ülkelerine dönmesine de değinen Nasrallah, işbirliği çağrısı yaptı.

Lübnanlı yetkilileri sığınmacı krizi konusunda Suriye hükümetiyle diyalog kurması gerektiğini kaydeden Nasrallah, "Lübnan, Suriyeli sığınmacı krizi meselesinde inatçılığı bir kenara koyarak Suriye yönetimiyle iletişime geçmeli. Uluslararası yardım için yalvarmaya devam mı etmeliyiz yoksa mültecilerin evlerine dönmesi için işbirliği mi yapmalıyız?" ifadelerini kullandı.

"Herkesin parlamentoda temsil edileceği adil bir seçim sistemi istiyoruz"

Nasrallah’ın gündeminde devam eden seçim sistemi ve parlamentonun görev süresinin uzatılması tartışmaları da vardı.

Hizbullah'ın, parlamentonun görev süresinin uzatılmasına karşı olduğunu söyleyen Nasrallah, ‘1960 seçim sistemi’ olarak bilinen çoğunluk seçim yasasının, siyasi sistemi işlemez hale getirdiğini belirtti. Nasrallah, "Herkesin parlamentoda temsil edileceği adil bir seçim sistemi istiyoruz. Parlamentonun görev süresini uzatacak ve seçimlerin zamanında yapılmasının önüne geçecek tüm girişimleri engelleyeceğiz" diye konuştu.

"Trump, ABD'nin gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkardı"

Öte yandan Nasrallah, 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump için ‘aptal’ dedi.

"Beyaz Saray’da bir aptalın olmasından faydalanacağız" diyen Nasrallah, şöyle devam etti:

"Trump ikiyüzlülüğü bir kenara bırakarak, hukuksuz ve ırkçı ABD'nin gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkardı."