Hizbullah askeri konvoyu vurdu, iki İsrail askeri ile bir BM görevlisi öldü

Lübnan'daki Şii Hizbullah hareketi, İsrail ordusuna (IDF) ait bir konvoya saldırı düzenlediğini açıkladı. 2006'daki 34 günlük savaşın ardından Hizbullah'ın düzenlediği en büyük saldırıda yedi İsrail askeri yaralandı. Hizbullah, 15 İsrail askerinin öldürüldüğü iddiasında... Saldırının ardından sınırda çıkan çatışmada 1 BM görevlisi hayatını kaybetti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve bazı askeri araçların imha edildiği iddia edildi. Açıklamada, saldırının İsrail'in 10 gün önce düzenlediği saldırıya misilleme olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, her saldırıya yanıtlarının sert olacağı uyarısında bulundu. Dün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne Suriye tarafından iki roket fırlatılmış ve İsrail bu duruma ateş açarak yanıt vermişti.

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17:06 Tzipi Livni: İsrail, Hizbullah'ı "çok sert" vuracak.

16:38 Hizbullah saldırısında yaralanan iki İsrail askeri hayatını kaybetti.

15:28 Haaretz: Saldırıda 7 İsrailli asker yaralandı.

15:25 İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liebermann: İsrail, Lübnan'a güçlü ve orantısız bir cevap vermeli.

14:44 Şam'da bulunan gazeteci Hediye Levent, Hizbullah'ın vurduğu İsrail konvoyuna ait görüntülerin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Hizbullah tarafindan vurulan Israil araclar pic.twitter.com/lI65yprfOq — hediye levent (@hediyelevent) 28 Ocak 2015

14:41 İsrail gambotları Lübnan karasularına girdi.

14:23 AP: İsrail Lübnan sınırındaki çatışmada bir BM görevlisi hayatını kaybetti.

14:20 İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik düzenlediği saldırıdan ilk görüntüler.

14:15 Al Jazeera, İsrail'in misillemesinde BM Lübnan Barış Gücü'nden bir İspanyol askerin hayatını kaybettiği bilgisini geçti.

14:00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Bu yaz Gazze'de neler yaptığımıza bakın ve neler yapabileceğimizi görün.

13:50 İsrail ordusu: Hizbullah saldırısına havadan ve karadan cevap veriyoruz.

13:36 İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

13:00 İsrail, ülkenin kuzeyini "askeri bölge" ilan ederek tüm sivil uçuşlara kapattı.

12:51 İsrail, Lübnan sınırındaki saldırıya havan toplarıyla karşılık veriyor.

11:35 Hizbullah, İsrail Lübnan sınırında İsrail askeri konvoyunu vurdu.