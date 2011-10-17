Hizbullah davasında tutuklu kalmadı!

T24

Hacı İnan oy birliğiyle tahliye edildi



Tutuklu kalmadı



Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesinin yürürlülüğe girmesinin ardından tahliye edilen ancak ‘Hizbullah Operasyonu" kapsamında tutuklanan Hacı İnan ile birlikte 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya 6’sı tutuklu 18 sanık katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından bütün sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklu sanıklar Hacı İnan ve Mehmet Eşin'i oy birliği ile tahliye ederken, Mehmet Bahattin Temel, Fikret Gültekin, Sait Şahin, Mehmet Şefik Temel'i ise oy çokluğuyla tahliye etti.Mahkeminin üye hakimi Yakup Hakan Günay bu 4 ismin tahliyesine muhalefet etti. Böylece söz konusu davada tutuklu sanık kalmazken, 18 tutuksuz sanığın yargılanması ileri bir tarihe ertelendi.