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Hizbullah davasında tutuklu kalmadı!

İstanbul'daki Hizbullah operasyonu davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında...

17 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul'daki Hizbullah operasyonu davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, Hacı İnan ile örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bahattin Temel'in de aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık tahliye edildi. 



Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesinin yürürlülüğe girmesinin ardından tahliye edilen ancak ‘Hizbullah Operasyonu" kapsamında tutuklanan Hacı İnan ile birlikte 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya 6’sı tutuklu 18 sanık katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından bütün sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.


Hacı İnan oy birliğiyle tahliye edildi

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklu sanıklar Hacı İnan ve Mehmet Eşin'i oy birliği ile tahliye ederken, Mehmet Bahattin Temel, Fikret Gültekin, Sait Şahin, Mehmet Şefik Temel'i ise oy çokluğuyla tahliye etti.


Tutuklu kalmadı

Mahkeminin üye hakimi Yakup Hakan Günay bu 4 ismin tahliyesine muhalefet etti. Böylece söz konusu davada tutuklu sanık kalmazken, 18 tutuksuz sanığın yargılanması ileri bir tarihe ertelendi.


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