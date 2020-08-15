Hizbullah: Beyrut'taki patlamanın arkasından İsrail çıkarsa aynı boyutta bedel ödeyecekler

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'taki patlamalar hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini, arkasından İsrail çıkarsa karşılık verileceğini ifade etti.

Nasrallah, yürütülen soruşturma sonucunda patlamanın neden meydana geldiğiyle ilgili iki teori olduğunu ifade etti. Hizbullah lideri, Beyrut limanındaki patlamanın arkasında ya ihmalkarlık ya da sabotaj olduğuna inanıldığını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı da geçen günlerde ihmalkarlık veya "dış müdahale" ihtimali üzerinde durduklarını ifade etmişti.

Nasrallah, "Eğer bu olayın arkasından İsrail'in de parçası olduğu bir terör eylemi çıkarsa sadece Hizbullah değil, tüm Lübnan karşılık vermelidir" dedi ve ekledi; "İsrail, yaptıklarının sonucu kadar büyük bir bedel ödemeli".

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Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 172 kişi ölmüş ve 6 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar yeni bir ivme kazanmış ve Hassan Diyab başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.